Mancini: “Possiamo contare su giocatori bravi”

“Mi ha dato piacere essere il CT, vorrei continuare a farlo. Ringrazio i giocatori che sono stati bravi, che mi hanno fatto divertire. Situazione in Inghilterra? Abbiamo la doppia dose, siamo tranquilli…”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal Commissario Tecnico dell’Italia Roberto Mancini alla vigilia degli ottavi di finale di Euro 2020. Gli azzurri saranno impegnati contro l’Austria sabato 26 giugno alle ore 21.00 al “ Wembley Stadium”.

L’allenatore della Nazionale italiana ha poi continuato: “Siamo tranquilli, possiamo contare su giocatori bravi. Chiunque giocherà continuerà a fare quel che ha fatto fino ad oggi. Aspettiamo domani per i dubbi, vediamo domani ma pressappoco ci siamo. Quando giochi a calcio, vuoi giocare in stadi così. Credo serva felicità: serve rispetto per un tempio così, sono sicuro che i ragazzi giocheranno bene domani”.

Infine, Mancini ha concluso spiegando alcune scelte di formazione e approfondendo la questione per chi non è stato convocato: “Mi hanno messo tutti in difficoltà in queste gare. Questo per me è un piacere, poter contare su giocatori in ottima condizione e mentalmente tranquilli. Quando fai delle scelte, undici scelte, gli altri saranno lì pronti a entrare e a cambiare la partita. Per noi deve essere una fortuna. Ci è dispiaciuto non portare Kean, Politano, Mancini e altri. Moise sa che potrà essere un grande giocatore per la Nazionale il futuro, dipenderà da lui come da altri. Ha qualità enormi che potrà migliorare: gli voglio bene, so che ha qualità e per noi è stato un dispiacere lasciare fuori lui e altri”.