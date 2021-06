Marina di Ragusa, altri due positivi nel gruppo squadra

"La società rossoblu rimane in attesa di ulteriori disposizioni dell’ASP di Ragusa".

RAGUSA – Tramite una nota ufficiale diramata sulla propria pagina Facebook, il Marina di Ragusa comunica che con i tamponi di fine quarantena sono emerse altre due positività al Covid-19 nel gruppo squadra. Diverse gare del Girone I di Serie D erano state rinviate a causa dei positivi ragusani e verranno recuperate a partire dalla prossima settimana. Alla fine del campionato mancano all’appello due giornate, che decreteranno così anche le promozioni in vista della prossima stagione di Serie C.

“La società ASD Marina di Ragusa Calcio comunica che i calciatori di fine quarantena risultati ‘negativi’ al test anti-COVID effettuati sabato 19 giugno, sono stati sottoposti, lo scorso mercoledì 23 giugno, ad ulteriori tamponi. I test hanno rilevato altri due calciatori tesserati positivi al COVID. Pertanto la società rossoblu rimane in attesa di ulteriori disposizioni dell’ASP di Ragusa per applicare il protocollo previsto in questi casi”.