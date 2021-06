Minore: “Il Trapani non rimarrà senza calcio”

TRAPANI – “È stato un colloquio molto cortese ed abbiamo buttato le basi per quello che saranno i giorni futuri. Appena sarà tutto completato con il Dattilo e, se tutto andrà a buon fine, si farà una conferenza stampa e quindi vi diremo tutto. Una cosa la posso dare per certa: il Trapani non rimarrà senza calcio in qualsiasi modo”. Ettore Minore, imprenditore palermitano prossimo ad acquistare il Dattilo per poi cambiare denominazione in Trapani Calcio, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di “Trapanigranata.it”.

Minore, al termine del colloquio avuto con i rappresentanti del Comune di Trapani, ha poi spiegato: “Viriamo direttamente sull’acquisizione del Dattilo. La deadline che ha dato il presidente Michele Mazzara è il 10 luglio, data ultima per chiudere la trattativa. Se c’è la volontà anche qualche giorno prima. Il 15 luglio si dovrebbe partire con il ritiro. Nel frattempo stiamo allestendo la squadra partendo dalla base che c’è in organico, per poi integrarla quando sarà”.