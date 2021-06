Orban non ritira le legge anti-gay: duro scontro a Bruxelles

BRUXELLES – Scontro con Orban al Consiglio europeo di Bruxelles sulla legge anti-Lgbt adottata dall’Ungheria. Un testo ‘inaccettabile, così è fuori dall’Europa’, dicono molti capi di Stato e di governo. Draghi e altri 15 firmano una lettera-denuncia per chiedere l’intervento della Commissione. “Guarda che questo trattato, sottoscritto anche dall’Ungheria, è lo stesso che nomina la Commissione guardiana del trattato stesso – ha detto Draghi a Orban -. Spetta alla Commissione stabilire se l’Ungheria viola o no il Trattato”. Ma il premier magiaro non arretra: ‘Quel testo

non è contro i gay, non lo ritiriamo’, dice. Il Consiglio Europeo, poi, ha anche escluso la possibilità di un vertice con

Vladimir Putin.