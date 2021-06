Palermo, per rinforzare la difesa l’idea è Pasini

PALERMO – Tra 5 giorni apriranno ufficialmente i battenti del calciomercato e le trattative entreranno ufficialmente nel vivo. Il Palermo dovrà necessariamente rinforzare la propria squadra, ma dovrà farlo in maniera oculata perché il budget non è illimitato, ma è di soli 5 milioni, che potrebbe aumentare se dovesse partire Lucca.

I rosanero hanno necessità di intervenire in tutti i reparti, compresa la difesa dove a partire saranno diversi elementi che hanno deluso le attese. Uno di questi è Michele Somma che, però, non sarà semplice da sistemare visto il lungo contratto e l’ingaggio oneroso.

Filippi, comunque, sembra aver individuato il tassello giusto per questo reparto e, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, si tratta di Nicola Pasini, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Vicenza in Serie B dove ha collezionato 21 presenze. Il difensore ha una notevole esperienza in Lega Pro, categoria nella quale può vantare quasi 200 presenze tra girone A e B. Nella carriera del calciatore c’è già un promozione in Serie A con il Carpi e una in B proprio con il Vicenza.

Pasini sa come si vince, quindi potrebbe assolutamente tornare utile alla squadra che vorrà fare di tutto per lottare per le posizioni di vertice. I rosanero per arrivare al difensore dovranno fare i conti con la concorrenza della Reggiana, che è pronta a costruire una squadra per tornare subito in Serie B.