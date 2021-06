Piana degli Albanesi, via libera alla stabilizzazione dei precari

PIANA DEGLI ALBANESI (PA) – Via libera alla stabilizzazione dei 47 precari storici del comune di Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, dopo oltre 33 anni. A darne notizia è il sindacato Csa-Cisal con Giuseppe Badagliacca, Luigi Dantona e Gianluca Cannella, che commentano: “Oggi finalmente si è chiusa una vertenza trentennale, la nostra organizzazione sindacale ha seguito questa vicenda e ha creduto nel percorso intrapreso dall’amministrazione, sollecitandola e supportandola continuamente per arrivare a questa positiva soluzione della vertenza. Ora ci aspettiamo che si predispongano tutti gli atti consequenziali e si firmino il prima possibile i 47 contratti a tempo indeterminato”.