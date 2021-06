Telimar pronto ai campionati Italiani Master: 58 atleti in gara

PALERMO – Dopo i quattro Bronzi conquistati ai Campionati Italiani Assoluti di Gavirate, la Canottieri TeLiMar è pronta per un’altra sfida in grande stile: sabato 26 e domenica 27 giugno, infatti, il Club dell’Addaura sarà a Corgeno, in provincia di Varese, per i Campionati Italiani Master.

Il campo internazionale del Lago di Comabbio vedrà ai blocchi di partenza 1117 atleti gara per 401 imbarcazioni in arrivo da tutta Italia. A questo appuntamento il TeLiMar si presenta con ben 58 atleti gara, e punta a risultati di prestigio in un contesto sempre più competitivo.

Tra le rappresentative societarie più numerose, secondo solo alla Canottieri Padova, il team Master è il fiore all’occhiello del Club dell’Addaura che, come in occasione degli Assoluti, riesce a dare continuità alla propria attività con atleti che fanno parte della squadra da tantissimi anni e che, stagione dopo stagione, riescono a trovare sempre le giuste motivazioni per continuare a mettersi in gioco, con obiettivi sempre ambiziosi.

Tra gli equipaggi schierati, al maschile ben 2 Otto, 3 Quattro di Coppia, il Doppio di Claudio Provenzano e Alessandro Di Liberti – reduci dai Campionati Assoluti -, il Quattro Senza e il Quattro Con. Tra gli equipaggi femminili, spiccano i Singoli e il Doppio di Elena Armeli e Violante Lama, il Quattro Senza e il Quattro di Coppia.