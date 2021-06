Presunto stupro in Norvegia, dal caso Ciro Grillo una nuova inchiesta

La procura di Tempio Pausania ha aperto una nuova inchiesta a carico di ignoti sul presunto stupro che sarebbe avvenuto nel 2017 in un campeggio in Norvegia, subito dalla stessa ragazza italo-norvegese che ha denunciato di essere stata violentata da Ciro Grillo e tre suoi amici nel 2019 in Costa Smeralda. La notizia è stata pubblicata dal giornale La Verità. La vicenda sarebbe emersa nel corso degli interrogatori e delle indagini sul caso del figlio del fondatore del Movimento 5Stelle accusato di violenza sessuale con tre amici.

La Verità ha rivelato anche chi sarebbe il presunto autore della violenza sessuale raccontata dalla vittima nell’ambito dell’inchiesta su Ciro Grillo. Si tratterebbe del figlio di un politico norvegese, David Enrique Bye Obando, che intervistato aveva detto che non era vero nulla e che la giovane anzi gli aveva chiesto scusa per quell’accusa. La ragazza aveva raccontato ai pm che Obando aveva abusato di lei mentre dormiva in tenda in un campeggio norvegese.