Vaccini: 155 dosi inoculate al museo Salinas di Palermo

Passeggiata in centro, vaccino anti-Covid, ingresso gratis al museo: sono stati 155 gli immunizzati, ieri sera, al museo Salinas di Palermo nell’ambito di “VaccinArte: scopri, emozionati, vaccinati”, l’iniziativa voluta dalla Regione Siciliana e dai commissari Covid delle città metropolitane per coniugare salute, cultura e bellezza. Un appello al vaccino, nel segno dell’arte e del sapere, che ha richiamato una platea mista: adolescenti, anziani, turisti. Zhiyuan Li, studente cinese di 22 anni in vacanza a Palermo, ha ricevuto al Salinas la sua seconda dose di vaccino.

Biglietto di ingresso omaggio riservato ai vaccinati. Tra i vaccinati anche la direttrice del museo Caterina Greco, le archeologhe che hanno accompagnato i visitatori, l’assessore regionale dei Beni culturali e Alberto Samonà e il dirigente generale dell’assessorato Sergio Alessandro. Presente anche il direttore generale del dipartimento di pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute Mario La Rocca.