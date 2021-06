Villa Sofia-Cervello, Cucinella alla guida di ostetricia-ginecologia

Ha all'attivo circa 6mila interventi di chirurgia ginecologica come primo operatore e un centinaio in chirurgia robotica

PALERMO – Gaspare Cucinella da oggi guiderà l’unità a direzione universitaria di ostetricia e ginecologia dell’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di Palermo, che afferisce al dipartimento materno infantile e ha sede nell’ospedale “Cervello”.

“Cucinella, 52 anni, già referente della stessa unità operativa, ha acquisito una consolidata esperienza dentro l’azienda palermitana, è professore associato, docente della scuola di specializzazione in ginecologia, ostetricia e fisiopatologia della riproduzione umana dell’Università di Palermo”, afferma una nota. Ha maturato diverse esperienze anche all’estero: per 2 anni è stato in Francia, nel centro internazionale Ost-Gin dell’ospedale Hotel Dieu dell’Università di Clermont-Ferrand. Nel 2019 ha conseguito il master in chirurgia robotica in Belgio.

Ha all’attivo circa 6mila interventi di chirurgia ginecologica come primo operatore e un centinaio in chirurgia robotica. “Le mie congratulazioni e quelle dell’azienda – dice Walter Messina, direttore generale degli ospedali riuniti “Villa Sofia- Cervello” al professore Cucinella, certo che averlo alla guida della nostra ostetricia e ginecologia rappresenti un ulteriore e significativo tassello per lo sviluppo di una realtà già così professionalmente qualificata e determinante per il territorio”.