Un uomo e una donna che viaggiavano su una moto sono morti in un incidente stradale che si è verificato su un viadotto dell’A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo di Castellamare del Golfo, nel Trapanese. L’uomo sarebbe precipitato dal viadotto. La Polstrada sta eseguendo i rilievi. Inutile l’arrivo dei soccorsi, È stato necessario per un periodo chiudere lo svincolo per Castellammare del Golfo.

Chi sono le vittime

Una delle vittime dell’incidente mortale è Renato Cirà di 62 anni palermitano. La donna che era con lui sulla moto Yamaha 600 anche lei deceduta non è stata ancora identificata. Nella zona dell’incidente sta arrivando il medico legale. I rilievi sono eseguiti dalla polizia stradale di Alcamo.