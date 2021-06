Atletica Avola, 6° posto nazionale per gli allievi nella 4x100m

AVOLA (SR) – 43″93′ è lo straordinario tempo che hanno siglato gli allievi della ASD Atletica Avola nella 4x100m, migliorando anche di 5 decimi e posizionandosi al 6^ posto nelle graduatorie nazionali. I complimenti della società, tramite una nota ufficiale, vanno a Parentignoti Lorenzo, Amato Corrado, Montoneri Sebastiano e Giurato Flavio. Tra due settimane ai campionati Italiani ci sarà da battagliare per arrivare sul podio.

Nelle altre gare tutti Personal Best, con Flavio Giurato che sfiora il minimo (13.10) per i campionati italiani nel salto triplo con un risultato di 13.07m. Lorenzo Parentignoti scende nei 200m a 23”45, Dugo Sebiana e Patanè Aurora si migliorano di molto con 27”99 e 28”07 sempre nei 200. Grandi miglioramenti anche per Dario Ippolito e Sebastiano Marino nel giavellotto con 34.03m e 30.85m, risultati importanti in chiave CDS. Sotto i suoi standard Corrado Amato nei 400hs correndo in più di 59”, gara in cui ha già ottenuto abbondantemente il minimo.