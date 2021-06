Catania, adesso mancano 200 mila euro per l’iscrizione

CATANIA – Due giorni e il Catania conoscerà il proprio futuro. La campagna di raccolta fondi va avanti in maniera incessante e gli 800 mila euro da raccogliere non sembrano più una montagna insormontabile.

I tifosi rossazzurri hanno versato diverse somme; i tifosi della Curva Nord hanno istituto un banchetto nel botteghino dello stadio che sarà presente fino a domani, poi le somme raccolte saranno versate sul conto corrente che la società ha aperto per ricevere le donazioni.

In questi giorni è anche arrivato l’anticipo dell’intera somma annuale da parte dello sponsor, che dovrebbe aver versato circa 70 mila euro. Gaetano Nicolosi, socio di maggioranza ha anche versato altro denaro nelle casse della Sigi, in modo tale da dar respiro e provare questa vera scalata. La stessa cosa dovrebbero farlo anche gli altri soci di minoranza, ma non sarà semplice.

Adesso, facendo una previsione, mancherebbero circa 200 mila euro nelle casse del club per presentare la domanda di iscrizione. L’attesa tra i tifosi è tanta, come lo è per l’allenatore Baldini e il calciatori che vorrebbero avere certezze sul loro futuro.