Catania, la Rizzotti Design acquisisce il titolo di A2

CATANIA – Chiuso un ciclo, se ne apre un altro all’insegna dell’entusiasmo e di nuove galvanizzanti sfide. Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania torna a respirare l’ambito palcoscenico della Serie A2, acquisendo il titolo sportivo del CUS Collegno Volley e presentandosi dunque ufficialmente ai nastri di partenza del campionato di Serie A2 di Volley 2021/2022.



Un traguardo che merita menzione per il percorso ed il desiderio più vivo che mai di puntare in alto, target già palesati nella stagione da poco conclusa che ha visto la Rizzotti protagonista sino alla semifinale playoff. “La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro” affermava Schopenhauer, Pallavolo Sicilia non si esime dall’intraprendere una corrente sempre più virtuosa. Il nuovo ciclo pronto a partire intende porre su un livello più alto la competizione e l’asticella delle performance.



Per ripercorrere l’epopea della Pallavolo Sicilia in A, l’ultima volta negli anni 80’, sotto la gloriosa guida Liliana Pizzo. L’obiettivo non sarà lo stesso ma il percorso deve essere senz’altro ambizioso. Un primo mattone al nuovo ciclo è stato posto. Il cammino si preannuncia esaltante. Nei prossimi giorni saranno resi noti il nuovo staff e il rinnovato organigramma societario.