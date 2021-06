Circolo Canoa Catania, presente al campionato Italiano di Fondo

CATANIA – Circolo Canoa Catania di scena a Firenze. Il gruppo rossazzurro, guidato da Fabrizio Messina, è già in viaggio verso il capoluogo toscano per prendere parte domani (dalle ore alle 19 si disputeranno le gare) al Campionato Italiano di Fondo (metri 2.000).

In questa edizione record di partecipanti con ben 14 squadre provenienti da tutta Italia ed oltre 60 equipaggi in acqua a darsi battaglia per conquistare il successo. Per il Circolo Canoa Catania in gara 40 atleti, che cercheranno gloria e soddisfazioni nelle acque del Fiume Arno. La kermesse sportiva è organizzata, al Parco dell’Albereta, dalla Società Canottieri Comunali Firenze.

“Si tratta di una delle gare più attese per il nostro club – afferma Tiziana Marletta, Tecnico Federale ed allenatore del Circolo Canoa Catania -. Ci siamo preparati con tanto impegno e determinazione per questo appuntamento. La squadra è compatta. Sono convinta che sapremo affrontare al meglio una delle gare più importanti di questa stagione”.

“Siamo partiti per Firenze convinti di aver lavorato con impegno – commenta Fabrizio Messina, Direttore Sportivo e capitano dell’equipaggio etneo -. Tiziana Marletta non lascia nulla al caso ed il frutto del suo lavoro si è già visto, lo scorso weekend, al raduno azzurro. La nostra squadra è cresciuta in termini numerici ed agonistici diventando uno dei più importanti punti di riferimento del Sud Europa”.