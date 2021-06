Crolla tetto di una casa disabitata: nessun ferito

CATANIA – Un crollo, questo pomeriggio, è avvenuto in via Galatioto a Catania. A cedere è stato il tetto di una casa disabitata. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’edifico accanto. Anche questo abbandonato. Di supporto alcune volanti della polizia. Per sicurezza sono state fatte spostare le auto parcheggiate per permettere agli operai del Comune di delineare l’area con delle transenne.