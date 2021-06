Etna, lava e pioggia di lapilli VIDEO

CATANIA – Una nuova eruzione dell’Etna è in corso questo pomeriggio. Un’alta colonna di fumo copre il rossore delle fontane di lava. E intanto a Macchia (frazione di Giarre) e Torre Archirafi (frazione di Riposto) c’è ricaduta di cenere e lapilli. Sassi e polvere che ancora una volta stanno ricoprendo strade e campagne etnee. Ma chi vive sul vulcano sà convivere con il disagio. Un piccolo inconveniente davanti al suggestivo spettacolo che quest’anno sta regalando l’Etna.

L’ultimo bollettino dell’INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che l’attività di fontana di lava è cessata. Persiste ancora una debole emissione di cenere dal Cratere di Sud-Est, e la colata sta continuando ad espandersi verso sud-ovest e sud-sud-ovest. Si osserva inoltre una ripresa dell’attività effusiva alla bocca posta a quota 3050 m sul fianco sud-orientale del Cratere di Sud-Est, che sta alimentando un piccolo flusso lavico lungo circa un centinaio di metri.

Si segnala ricaduta di lapilli con diametri di 1-2 cm in area Macchia di Giarre e Zafferana Etnea, e di diversi millimetri a Torre Archirafi (versante orientale etneo).

Alle ore 16:30 UTC è stato registrata l’ampiezza massima del tremore vulcanico. Da quel momento è iniziata una veloce discesa tuttora in atto. L’ultima localizzazione del tremore, alle ore 16:15 UTC, risulta in prossimità del Cratere di Sud-Est ad una profondità di circa 3,0 km s.l.m. .

Il numero degli eventi infrasonici negli ultimi 10 minuti, alle ore 16.35 UTC, è alto. L’ultimo evento infrasonico risulta localizzato in prossimità del Cratere di Sud-Est.

Durante la fontana di lava sono state registrate variazioni molto piccole solo alle stazioni sommitali della rete clinometrica. Non si osservano variazioni significative nei segnali acquisiti dalla rete GNSS.