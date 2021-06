Euro 2020, le probabili formazioni di Italia-Austria

Mancano meno di due ore al fischio d’inizio di Italia-Austria, incontro valido per gli ottavi di finale dell’Europeo itinerante ancora in corso di svolgimento. Gli azzurri, primi nel girone A della competizione, sfideranno la nazionale austriaca classificatasi seconda nel girone C totalizzando 6 punti. A partire dalle ore 21.00, al “Wembley Stadium” di Londra si sfideranno, si sfideranno le due compagini per decretare chi passerà al turno successivo.

Poco prima del match, ecco quali sono le probabili formazioni dell’incontro che vedrà protagonisti la squadra allenata da Roberto Mancini e quella guidata da Franco Foda.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Spinazzola, Acerbi, Bonucci, Di Lorenzo; Verratti, Jorginho, Barella; Insigne, Immobile, Berardi. All.: Mancini

AUSTRIA (4-1-4-1): Bachmann; Lainer Hinteregger, Dragovic, Alaba; Grillitsch; Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic. All.: Foda