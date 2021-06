Folla e piazze chiuse, nuove misure anti-Covid a Palermo

PALERMO- Da oggi e nei fine settimana fino al 31 luglio, nei giorni di sabato e domenica, le piazze della movida a Palermo potranno essere chiuse non appena si creano assembramenti che non consentono il controllo e il presidio da parte delle forze dell’ordine. La chiusura potrebbe scattare dalle 18 alle 2 in piazza San’Anna, in piazza Magione, nel mercato della Vucciria. E’ quanto ha stabilito il sindaco di Palermo Leoluca Orlando con una nuova ordinanza. Sarà consentito l’accesso ai locali che rispetteranno le norme anticovid e il divieto di assembramento.

Il sindaco Leoluca Orlando con una nuova ordinanza cerca di regolamentare la movida a Palermo. Nei giorni da venerdì a domenica, da oggi e fino al 31 luglio, sarà vietato dall’una di notte vendere per asporto cibi e bevande di qualsiasi natura. Dall’una e 30 non si potrà consumare cibo e bevande anche all’aperto ed è imposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi. Nei giorni feriali dal lunedì al giovedì il divieto di vendere cibi e bevande viene anticipato a mezzanotte e mezza. Mentre i locali commerciali e pubblici esercizi dovranno chiudere all’una di notte. Sempre all’una è vietato bere e mangiare per strada.