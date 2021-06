Foschi: “Volevo portare Pessina al Palermo”

CALCIO - SERIE C

“Sarei pronto a tornare in pista anche domani. Però uno guarda la carta d’identità e si spaventa”

Rino Foschi è stato per tanti anni Direttore sportivo del Palermo e in quel periodo ha lanciato tanti giocatori giovani che oggi fanno le fortune dei loro club. Non tutti gli obiettivo, però, sono stati concretizzati dal Ds.

Uno di quelli che Foschi avrebbe voluto portare al Palermo è Matteo Pessina, oggi protagonista con la maglia dell’Atalanta e della Nazionale: “Pessina lo volevo al Palermo. Ma c’era da aspettare, così l’Atalanta intanto ci diede Haas – ha raccontato ai microfoni di “TMW” -. Per quanto riguarda Jorginho, l’anno della cessione di Dybala alla Juventus mi chiamò Zamparini dicendomi che il Napoli offriva tanti soldi e in cambio voleva darci proprio il centrocampista che oggi è al Chelsea… gli dissi che era da prendere subito. Ma poi siamo andati avanti con la Juventus”.

Un altro giovane cresciuto e lanciato dal Palermo è Salvatore Sirgu, che indossa la maglia del Torino e potrebbe salutare presto la città piemontese: “Sarebbe una grande perdita. Conosco sia Sirigu che la piazza dove sono stato sfortunato. Probabilmente Salvatore soffre la piazza e vorrebbe cambiare aria. Peccato, i granata hanno tra le mani un portiere molto importante. Credo però che si siano create troppe chiacchiere. Torino è una piazza un po’ difficile”.

“Sarei pronto a tornare in pista anche domani – ha concluso Foschi – . Però uno guarda la carta d’identità e si spaventa”.