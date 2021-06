G20, capo delegazione positivo: “Ricoverato dopo monoclonali”

CATANIA – Il capo delegazione indonesiano – che doveva partecipare al G20 scuola e lavoro – risultato positivo dopo l’arrivo a Catania al momento è ricoverato da ieri al Cannizzaro di Catania nel reparto di malattie infettive diretto dal dottore Carmelo Iacobello.

“È solo un fatto precauzionale”, rassicurano però dall’ospedale catanese. “La terapia è stata tollerata molto bene”, spiega Carmelo Iacobello. “Abbiamo preferito l’ospedalizzazione – aggiunge – anche per poterlo isolare”. I sanitari stanno monitorando la risposta della somministrazione degli anticorpi monoclonali a cui è stato sottoposto. L’indonesiano, nonostante la doppia dose di vaccino cinese, è stato contagiato dalla variante Delta (così come documentato ieri da LiveSicilia). La certezza si è avuta dopo che nei laboratori è stato svolto il test – chiamato in gergo – di sequenziamento del virus.

Il 45enne ha raccontato ai sanitari italiani di essersi sottoposto al vaccino cinese, ma sottoposto agli esami non ha sviluppato alcun anticorpo.

Il paziente comunque non desta particolari preoccupazioni. Il monitoraggio in ospedale è stato consigliato anche in considerazione di alcune patologie di cui soffre il capo delegazione. Gli altri membri dello staff, risultati negativi ai tamponi, sono in isolamento fiduciario e alcuni sono ospiti nel Covid hospital tra Trecastagni e Viagrande.

Il diffondersi della variante Delta anche in Sicilia preoccupa gli esperti, che continuano ad affermare che l’unica arma è la vaccinazione.