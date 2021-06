II Memorial Majolino: oggi la prima regata

PALERMO – Una due giorni in barca in ricordo di Piero Majolino da Mondello a San Vito Lo Capo e ritorno. Oggi e domani si disputerà la seconda edizione del Memorial dedicato all’ex direttore sportivo del Circolo della Vela Sicilia scomparso a 60 anni per una brutta malattia.

Sono venti gli equipaggi che sono partiti questa mattina alle 9 dal golfo di Mondello. A rappresentare il Circolo della Vela Sicilia fra le barche in regata c’è Cochina dell’armatore Giorgio Fabri con a bordo lo skipper Edoardo Bonanno. La regata, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con il patrocinio del comune di San Vito Lo Capo, è aperta a tutti gli yacht delle categorie ORC: Regata, Crociera/Regata, Gran Crociera.

Particolarmente sentito l’appuntamento in ricordo di Piero Majolino che sotto la gestione dell’ex presidente Angelo Randazzo ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del Circolo della Vela Sicilia per otto anni, svolgendo anche il ruolo di prodiere con l’attuale presidente del Circolo Agostino Randazzo in tantissime delle regate che li hanno visti protagonisti.

La veleggiata in ricordo di Majolino, che nella sua carriera per mare ha partecipato a più di dieci edizioni della Palermo-Montecarlo vincendone due, si dividerà in due fasi: oggi gli equipaggi raggiungeranno San Vito e domani si disputerà la regata vera e propria con classifica sprint a handicap anticipato. In questo modo si garantirà un arrivo grossomodo in contemporanea sulla linea del traguardo che sarà idealmente tracciata davanti al Circolo della Vela Sicilia.

Non solo sport e vela nei due giorni in ricordo di Piero Majolino. Oggi alla partenza ad ogni equipaggio sono stati consegnati degli ingredienti a sorpresa e tutti dovranno preparare una pietanza che sarà protagonista di una degustazione questa sera a San Vito Lo Capo alla Casetta dei pescatori al porto.

La premiazione si terrà lunedì pomeriggio alle 18,30 al Circolo della Vela Sicilia Sicilia alla presenza della famiglia che ha messo in palio il Trofeo Challenge Secondo Memorial Piero Majolino. L’edizione dello scorso anno, che ha portato quindici equipaggi da Mondello a Ustica e ritorno, è partita simbolicamente nel giorno in cui si sarebbe dovuta disputare la Palermo-Montecarlo, poi annullata per il coronavirus.

Per Majolino la regata d’altura da Mondello al principato era un appuntamento fisso, aveva saltato infatti solamente le ultime due edizioni perché già in lotta con la malattia. Il suo nome figura anche nell’albo d’oro della regata come skipper a bordo di Extraone nel 2015