Miccichè contro i giornalisti: “Siete malati…”

Il presidente dell'Ars non ha gradito gli articoli scritti sull'inchiesta su Girgenti Acque in cui è indagato

Attacco frontale del presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ai giornalisti presenti alla kermesse del governo regionale allo Spasimo di Palermo. Attaccando prima il giornalista di Repubblica, Claudio Reale, Miccichè ha esteso poi le sue esternazioni agli altri giornalisti presenti.

Il presidente dell’Ars non avrebbe gradito gli articoli scritti nei giorni scorsi in merito all’inchiesta su Girgenti Acque che lo vede indagato per finanziamento illecito nella campagna elettorale del 2017 e, in particolare, all’indiscrezione secondo cui il presidente Marco Campione gli avrebbe pagato biglietti aerei, soggiorni in albergo e due biglietti per la finale di Championa League che la Juventus perse a Cardiff contro il Real Madrid. Dettaglio poi smentito da Micciché: “Non sono mai stato a Cardiff”.

“Avete scritto che ero in tribuna a Cardiff, il posto in cui ero, che mi avete visto, ma io non ci sono mai stato. Avete perso di credibilità e quindi non vedo perché dovrei parlare con voi. Se ho qualcosa da dire, chiamo qualcuno e la dico. Questa non è libertà di stampa. Siete malati, è una questione di malattia”.