Sigel Marsala, c’è un nuovo acquisto: tesserato il libero Gamba

MARSALA (TP) – Il reparto liberi della Sigel è al completo per la stagione sportiva 2021/2022 di A2 con l’ingaggio di Nicole Gamba. Bergamasca, classe 1998, alta 170 cm e gli ultimi tre anni nella categoria trascorsi con il Cus Torino. Quella di Marsala si tratta della prima esperienza isolana per un’atleta giovane dopo tutto abituata, per mezzo e grazie alla pallavolo, ad abitare lontano dal luogo d’origine.

Arriva a Marsala un libero molto duttile in seconda linea ed efficace in zona uno, la quale ha avuto modo di calcare il palcoscenico della serie A1 con Modena e Filottrano e che ha all’attivo in carriera una promozione in Massima serie con Volley Pesaro ottenuta attraverso i Play/Off nella stagione 2016/2017.

La scheda:

Gli inizi si fanno risalire alle giovanili vicino casa tra Celadina, Scanzo Volley e Virtus Ponti sull’Isola. Nella stagione 2013/2014 è in B1 nel Bruel Volley Bassano per poi passare nel Junior Volley Casale Monferrato in C nella stagione seguente. A soli 17 anni viene ingaggiata dalla Liu Jo Modena (A1) allenata da Alessandro Beltrami. Nella stagione 2016/2017 è al Volley Pesaro, al cui culmine arriva la promozione in A1.

Nella stagione 2017/2018 ritrova coach Alessandro Beltrami (già suo allenatore nel periodo di Modena) a Filottrano, squadra marchigiana neopromossa in A1. Nelle ultime tre edizioni di A2 ha difeso la maglia del Cus Torino.

Le prime dichiarazioni da giocatrice della Sigel al Sito Ufficiale da parte di Nicole Gamba, di ruolo libero: “Sono molto emozionata. Una nuovissimissima avventura. Se penso anche che è la prima volta che mi trasferisco in una città così lontana, sono proprio curiosa di vedere come andrà. Sono molto contenta della scelta e non vedo l’ora di cominciare con la Sigel e di mettere piede in campo”.

Questa giovane Sigel con l’ulteriore tassello nel ruolo di libero oltre alla già confermata Simona Vaccaro, accresce la necessaria esperienza per potere ben figurare in serie A2. La dirigenza tutta e i sostenitori di fede azzurra danno il più cordiale “benvenuta” a Nicole.