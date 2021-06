Slalom dei Trulli, due vetture con i colori della RO Racing

Un fine settimana light in termini di impegni per la scuderia RO racing. Il sodalizio di Cianciana, questo fine settimana, sarà, infatti, presente con i suoi piloti soltanto in una gara: il 9° Slalom dei Trulli – Coppa Città di Monopoli, quinta tappa del Campionato Italiano Slalom, che si disputerà domani sulle strade prossime alla cittadina pugliese.

In terra di Puglia, a difendere i colori della scuderia nella quinta uscita stagionale del Campionato italiano slalom, ci saranno: Jessica Scarafone e Andrea Primi. La forte pilotessa frusinate sarà presente in Puglia per difendere, con la sua Citroen Ax di classe E1 Italia 1400, la sua leadership nella classifica del Tricolore. Il pilota laziale proverà invece ad essere con i migliori in classe S7 a bordo della sua Renault 5 Gt Turbo.

“Continuiamo la nostra esperienza nel Campionato italiano slalom sostenendo Jessica nella sua rincorsa al titolo italiano – ha detto Rosario Montalbano direttore sportivo della scuderia – la strada per il successo finale è ancora lunga sarà importante non perdere la concentrazione”.