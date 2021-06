Supercoppa Eccellenza, Sancataldese-Giarre termina 1-3

ENNA – Allo stadio “Gaeta” di Enna è andata in scena la Supercoppa di Eccellenza che ha visto scendere in campo Sancataldese contro Giarre. Entrambe le compagini sono state promosse al campionato di Serie D 2021/2022 e a partire dalle 16.30 si sono affrontate in un match molto avvincente che ha visto trionfare il club della provincia di Catania.

Ad aprire l’incontro ci ha pensato però la Sancataldese, grazie alla rete siglata da Stefano Piazza al minuto 20. Nel secondo tempo è uscita la verve agonistica della squadra gialloblu e in 45 minuti il risultato parziale viene ribaltato portando a casa la vittoria. La rimonta inizia con il gol messo a segno al 48′ da Ivan Agudiak, che sigla la sua doppietta personale appena due minuti dopo. La parola fine al match di oggi pomeriggio la mette Benedetto Iraci, che al minuto 82 manderà la sfera in rete mettendo la firma sul definitivo 3-1 per il Giarre.