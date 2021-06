Ufo, gli avvistamenti ci sono ma il mistero resta

Gli Usa non hanno una spiegazione sugli Ufo, i fenomeni aerei non identificati. L’atteso rapporto del Pentagono e dell’intelligence americana non offre conclusioni definitive e allo stesso tempo non esclude attività aliena.

I 143 episodi registrati dal 2004 restano dunque senza spiegazione, di questi 21 potrebbero essere riconducibili a sperimentazioni in Russia e Cina.

Il punto è che il tanto atteso report non fa chiarezza. “Dai 144 casi non ci sono indicazioni chiare che esista una spiegazione non terrestre per giustificarli, ma andremo dove i dati ci porteranno”, hanno detto i funzionari del Pentagono.

Gli esperti militari hanno osservato “entità” che si muovono “senza un’apparente fonte di propulsione” e con “accelerazione rapida”. Sono livelli tecnologici che negli Stati Uniti non sono stati mai raggiunti. Stessa cosa in Russia, Cina e altri Stati.