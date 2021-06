Catania, dai tifosi agli ex calciatori: mancano altri 400mila euro

CATANIA – Una vera e propria corsa contro il tempo per riusciare a raccogliere 800mila euro. E’ questo l’obiettivo che si è posto la Sigi in vista dell’iscrizione del club etneo al prossimo campionato di Serie C. Con l’iniziativa “Uniti per il Catania”, la società rossazzurra ha chiesto l’aiuto ai tifosi e a chiunque avesse a cuore i colori del Calcio Catania. E l’appoggio è arrivato da tutti.

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” spiega che il supporto alla causa del club catanese varia dai tifosi più legati ai colori rossazzurri agli ex calciatori: chi ha donato 10 euro, chi 200. Inoltre, si è saputo anche di alcuni bonifici, effettuati senza pubblicità, da ex calciatori del Catania come Curiale o da un ex protagonista della promozione in Serie A come Pantanelli, ad oggi preparatore dei portieri.

A conti fatti, però, sembrerebbe che, tra l’intervento di sponsor e imprenditori, manchino 400mila euro. Durante gli ultimi giorni concitati, i soci della Sigi hanno deciso di rimettere mano ai propri beni, così da poter immettere nelle casse del club etneo ulteriori cifre importanti per colmare il gap che serve per arrivare alla cifra stabilita.