Chiesa: “L’Austria ha giocato bene, ma noi abbiamo meritato”

“Congratulazioni all’Austria, ha giocato davvero bene, è stato un grande ottavo di finale, ma alla fine il nostro gol è arrivato e abbiamo meritato. Il merito è dell’allenatore che ci vuole sempre pronti. Siamo in 26 e anche questa sera, come contro il Galles, quelli che sono entrati hanno dimostrato di essere pronti e hanno dato una mano alla squadra”. Federico Chiesa, attaccante dell’Italia, ha parlato così ai microfoni di “Sky Sport” al termine della gara vinta contro l’Austria per 2-1.

Nei tempi supplementari, il calciatore della Juventus subentrato a Spinazzola, ha sligato la rete dell’1-0 che ha permesso agli azzurri di portarsi in vantaggio. La vittoria, arrivata con il risultato finale di 2-1 grazie anche al gol del centrocampista Pessina, ha permesso alla nazionale italiana di raggiungere i quarti di finale della competizione. Chiesa ha poi concluso parlando del suo gol: “Sono stato bravo a stare calmo: in quelle situazioni magari vorresti tirare al volo, e invece sono stato bravo a controllarla bene e a calciare”.