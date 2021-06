Cus Catania, Cagliari messo KO è finale promozione in A2

Anche quest’anno è finale-promozione in A2, la seconda consecutiva, la terza negli ultimi 4 anni. La squadra femminile del Cus Catania conquista l’ultimo atto della B1 2020/2021 grazie al successo in semifinale con il TC Cagliari, in un match lunghissimo conclusosi sul 3-2 con il doppio di spareggio.

La squadra oggi era composta da Miriana Tona, Giulia Paternò, Alice Viglianisi e Claudia Platania, guidate da Fabio Rizzo e Alessio Di Mauro (oggi capitano). Bravissime tutte e una menzione di merito per Miriana Tona. La campionessa regionale è stata superlativa in ogni match giocato. Un gruppo ormai inossidabile, praticamente lo stesso da 4 anni (si aggiungono infatti Sofia Licitra, al momento infortunata, e Ginevra Chiara) che dà il senso del progetto voluto fortemente dal presidente del CUS Catania Luigi Mazzone e dal responsabile di sezione Nino Platania. Un progetto che si sviluppa nel tempo attraverso il vivaio e che è composto da ragazze cresciute al CUS Catania.

“Una bellissima soddisfazione – dice il capitano Alessio Di Mauro – con i due doppi che sono stati preziosi per portare a casa la vittoria finale. Adesso ci andiamo a giocare la promozione in un incontro difficilissimo con il Circolo Stampa Sporting Torino, ma penso che sia già importante essere arrivati fin qui, dopo aver chiuso al secondo posto un girone composto da squadre validissime e aver sconfitto nel primo turno dei play off un forte avversario come il TC Cagliari. Ora contiamo di andarci a giocare al meglio tutte le nostre carte nella finalissima”.

La finale si disputerà in gare di andata e ritorno. Il 4 luglio, giocherà in casa il CUS, mentre il ritorno (l’11 luglio) sarà a Torino, visto che lo Sporting ha chiuso al primo posto il suo girone.

Questi i risultati delle partite di oggi al Mediterraneo Sporting Club di San Gregorio

Miriana Tona – Barbara Dessolis

6-3 6-1

Alice Viglianisi – Beatrice Zucca

4-6 1-6

Giulia Paternó – Marcella Dessolis

2-6 1-6

Tona/Paternò – B Dessolis/Zucca

6-1 7-6

Tona/Paternò – B Dessolis/Zucca 6-4 6-4