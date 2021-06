Gravissimo incidente, in condizioni critiche un bambino di due anni

CATANIA – Un bambino di due anni ferito gravemente, otto persone coinvolte: è il bilancio dell’incidente avvenuto questa notte sulla statale 114, tra Taormina e Letojanni, in cui è stata coinvolta un’auto.

Ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente. La Fiat Punto, su cui si trovava una famiglia di otto persone in viaggio per Catania, si sarebbe schiantata intorno all’una e quarantacinque contro le barriere di protezione del ponte al confine con Mazzeo, una frazione di Taormina, per poi ribaltarsi.

Tutte le persone a bordo della Punto sono rimaste ferite. Un bambino di due anni dopo lo schianto è finito sull’asfalto ed è stato subito trasportato all’ospedale San Vincenzo di Taormina. Ferito in maniera seria anche il padre, un uomo di 39 anni alla guida. Per altri tre bambini e per la madre, soccorsi da una delle tre ambulanze del 118 arrivate sul luogo, non ci sono condizioni preoccupanti, mentre due cugini di 17 e 18 anni, anche loro a bordo della Fiat ribaltata, sono stati trasferiti al Policlinico di Messina per la cura di ferite ed escoriazioni.