L’esperto del CTS: “Green pass non infallibile”

Il Green pass è importante, “è stato giusto introdurlo e ci garantirà una estate più serena. Tutto questo premesso, perché sia chiaro che è uno strumento utile ma non infallibile”. Lo dice Fabio Ciciliano, membro del Cts in un’intervista a Il Messaggero. “Io spero decisamente che chi si mette in viaggio, soprattutto i ragazzi, lo faccia solo dopo avere concluso il percorso vaccinale, prima e seconda dose, visto che abbiamo capito che con la variante Delta la completa copertura è maggiormente efficace” aggiunge.

“I giovani italiani che viaggeranno in mezza Europa, dopo le limitazioni di questi mesi, tenderanno a socializzare, a frequentare i luoghi del divertimento, a incontrare coetanei provenienti da altri Paesi – spiega Ciciliano – Il mio auspicio è che prima di partire si vaccinino. Affidarsi al semplice test antigenico potrebbe essere un’insidia”. Rischiamo presto di trovarci “con centinaia di ragazzi italiani bloccati in Spagna, in Grecia, a Malta, perché sono positivi e non possono rientrare. Se invece un ragazzo si vaccina prima di partire, tutto questo può essere dimenticato” sottolinea. Il virus “è ancora presente e in ferie ci sono molte occasioni in cui possiamo contagiarci. Non è ovviamente un discorso rivolto solo ai giovani, ma a tutti”. Inoltre “in alcune località molto amate dagli italiani potranno viaggiare anche i cittadini britannici.

Il timore che possa essere l’occasione per fare circolare la variante Delta, molto diffusa nel Regno Unito, esiste.

Ricapitolando: sacrosante le vacanze, il divertimento, i viaggi, però continuiamo a essere prudenti, a usare precauzioni. E soprattutto vacciniamoci prima”.