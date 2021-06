Palermo, Saraniti pronto a lasciare i rosanero

PALERMO – E’ durata appena un anno l’avventura in rosanero del palermitano Andrea Saraniti. L’attaccante, con la maglia numero 9 sulle spalle, è arrivato ad agosto nel capoluogo siciliano con entusiasmo e determinazione: si realizzava il sogno di vestire la maglia della sua città. Alcune prestazioni di inizio stagione poco convincenti e diversi intoppi durante il campionato di Serie C, però, non hanno permesso al centravanti rosanero di esprimersi al meglio. Complice, soprattutto, l’emergere del giovane Lorenzo Lucca che di partita in partita ha conquistato il posto da titolare prima dell’infortunio.

Nella seconda parte di stagione, il rapporto tra Saraniti e il tecnico del Palermo Giacomo Filippi si è incrinato, relegando in panchina l’attaccante siciliano. Soltanto nelle ultime gare il numero 9 dei rosanero risolverà ogni problema con la compagine di Filippi e troverà spazio nell’undici titolare: anche in questo caso l’infortunio al ginocchio di Lucca gli ha permesso di ritrovare minuti nel suo ruolo naturale. Adesso però, in vista della stagione 2021/2022, il calciatore ex Juve Stabia, tra le altre, potrebbe dire addio ai rosanero.

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, infatti, sottolinea che Andrea Saraniti il prossimo anno potrebbe vestire la maglia della Vibonese. Il ritorno nel club calabrese sarebbe dettato anche dal nuovo allenatore dei rossoblu, ovvero Gaetano D’Agostino. L’allenatore, anche lui originario di Palermo, ha già allenato Saraniti nella Virtus Francavilla e potrebbe ritrovare l’attaccante concittadino in vista della prossima stagione.