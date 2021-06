Zona industriale, brucia un’azienda tipografica

Un incendio si è sviluppato all’interno di un capannone di un’azienda specializzata in stampe, tipografia e grafica industriale, in via Antonio Ferrara ad Aci S.Antonio (CT).

Sul posto le squadre di Vigili del Fuoco del Distaccamenti di Acireale e Riposto, un’autobotte ed un’autoscala inviate dalla Sede Centrale insieme al funzionario di servizio.

L’attività di spegnimento ha impegnato i vigili del fuoco intervenuti per diverse ore.

La parte del capannone interessato dall’incendio è stato messo in sicurezza.

La grande quantità di fumo prodotto dall’incendio ha interessato anche un capannone di prodotti alimentari ubicato nelle immediate vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del locale Comando di Stazione per gli accertamenti di competenza e personale sanitario del Servizio 118.