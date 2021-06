PALERMO – Domato l’incendio scoppiato nel capannone industriale di Via Papa Sergio a Palermo, oggi pomeriggio. Le fiamme sono divampate nella fabbrica di bicchieri di plastica intorno alle 14, quando gli operai erano a lavoro. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti e con loro è arrivata l’autoambulanza che, fortunatamente, non ha dovuto prestare soccorso a chi si trovava all’interno della stessa fabbrica perché non sono state riportate conseguenze, se non un po’ di spavento. Adesso sono in corso le indagini per capire cosa ha potuto scatenare l’incendio.