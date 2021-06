Aria condizionata guasta al commissariato: “Succede ogni anno”

PALERMO – Il grande caldo di queste ultime settimane si sta facendo sentire e lo sanno bene al commissariato di San Lorenzo a Palermo.

“L’impianto di aria condizionata del commissariato ogni anno si guasta. E con il gran caldo di questi giorni per i poliziotti e i cittadini che si recano negli uffici sono stati giorni terribili”. E’ quanto dichiarato da Massimo Savona segretario base della Silp Cgil San Lorenzo Palermo.

“Oltre al caldo – aggiunge Savona – c’è la presenza di scarafaggi e blatte lungo tutti i corridoi ed uffici del plesso e visti anche nelle autovetture di servizio. Inoltre, è stata sistemata la porta blindata d’ingresso del Commissariato in maniera artigianale e non sappiamo se la sicurezza dei locali continui ad essere garantita”.

Dalla questura fanno sapere che “l’impianto di climatizzazione: l’impianto centralizzato di climatizzazione è stato rimesso in funzione; ai fini di un completo ed ottimale funzionamento dello stesso sono ancora necessari alcuni interventi, per i quali è già stata avviata l’indagine di mercato ed è stato interessato l’organo competente all’autorizzazione alla spesa. In tale contesto, infatti, occorre rammentare che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad osservare le procedure di cui alla legge in materia di appalti, che hanno i loro tempi tecnici ineludibili”.

Interventi sono previsti anche le blatte e la porta. “Intervento di disinfestazione per la presenza di blatte: è stata avviata la procedura di somma urgenza per l’attuazione dell’intervento in argomento – aggiungono dalla questura – Porta di ingresso: la porta, già interessata dal necessario intervento di riparazione, è regolarmente funzionante. Un eventuale intervento di sostituzione, che naturalmente soggiacerebbe a tempistiche maggiormente dilatate, verrà debitamente valutato qualora se ne dovesse constatare la necessità”.