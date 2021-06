Atzori: “Catania? Telenovela cha va avanti da troppo tempo”

“La crisi in Serie C dipende dal fatto che le società vengono acquisite da proprietà che non hanno un minimo di cultura calcistica. Troppi sprovveduti hanno fatto fallire troppe società. Nessuno controlla se le proprietà sono in grado di mantenere una società professionistica. Solo una squadra del Sud in B? Non so dare una risposta, credo che sia solo un momento, esistono queste annate”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Gianluca Atzori, nuovo tecnico del Floriana, intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”.



L’ex tecnico del Catania, con un passato da calciatore anche con la maglia del Palermo, ha poi commentato proprio le ultime vicende del club etneo: “E’ una telenovela che va avanti da troppo tempo. Mi auguro che il calcio a Catania non finisca con persone serie che vogliono il bene di questo sport in quella città. Penso che dopo gli anni d’oro di Pulvirenti e Lo Monaco manchi un imprenditore di quel livello, finanziariamente parlando”.