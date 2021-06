Basket, il Cus Palermo ottiene la promozione in Serie C

PALERMO – Ennesimo successo per la prima squadra Cus Palermo che conferma il primato e conquista la promozione in Serie C da imbattuta. Partenza difficile per i cussini, frenati da un pizzico d’emozione, ma spronati dalla panchina e tornati lucidi si portano in vantaggio sul +7 (23-16). Nel secondo quarto i cussini continuano a giocare mantenendo alta l’intensità e allungando ancora il divario (48-31). Durante l’intervallo Coach Catania chiede due ultimi tempi da leoni, lottando su ogni palla ed onorando al meglio la partita. I cussini tornano sul parquet in modalità Super e toccano il +24 che chiude la partita (68-44). Nell’ultimo quarto, infine, tutti gli atleti iscritti a referto riescono ad andare a punti concludendo nel migliore dei modi una partita che vale la Serie C (91-56).

Grande festa a fine match, con tutto lo staff, i vertici della sezione e gli atleti premiati dal presidente Cus Palermo, Giovanni Randisi e dal segretario generale, Salvatore Di Noto. A conclusione di una fantastica giornata capitan Inzerillo alza la coppa che celebra una stagione da sogno, culminata nel modo in cui tutti i tifosi (presenti e meravigliosi anche oggi, nel rispetto dei limiti massimi di capienza) speravano.

Serie D: Cus Palermo – San Luigi Acireale 91-56.

Parziali: 23-16, 25-15, 20-13, 23-12.

Tabellino: Tomasello 6, Ajola 4, Tagliareni 7, Bonanno 15, Moltrasio 14, Muratore 10, André 8, Inzerillo 4, Benfratello 2, Calandra 5, Cerasola 9, Pirrera 9. All.Catania F.