Caldo record, 40 gradi al Sud: Catania da bollino rosso

Mercoledì si preannuncia una giornata complicata in termini di temperature.

Nei prossimi giorni nuovo boom delle temperature, che potranno superare i 40 gradi al Sud. Secondo il team del sito iLMeteo.it già da oggi le temperature faranno registrare una generale

impennata al Centronord con valori che saliranno fino a toccare punte di 36 gradi in Emilia, 37 in Toscana come a Firenze e fino a 35 a Roma.

Al momento, il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore indica con il bollino rosso –

massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione – oggi e domani solo Campobasso, e mercoledì anche Ancona e Catania