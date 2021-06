Catania, quasi tutto fatto per l’iscrizione al prossimo campionato

CATANIA – Ultime ore di apprensione per il Catania, poi si scoprirà se il club è riuscito ad iscriversi alla Serie C oppure no. Sembra, comunque, che non ci siano particolari difficoltà di sorta.

Dopo la raccolta fondi lanciata nelle ultime settimane il club rossazzurro dovrebbe aver scongiurato il problema. La solidarietà è arrivata da tutte le parti. Nell’ultimo weekend il tifo organizzato della Curva Nord ha raccolto poco più di 5 mila euro, la Curva Sud ha raccolto dei fondi e alcuni imprenditori si sono fatti avanti per versare una cifra direttamente nel conto corrente creato dalla società.

Per arrivare ad 800 mila euro mancherebbero circa 180 mila euro che dovrebbero arrivare tramite la ricapitalizzazione da parte dei soci della Sigi. Tutte queste cifre versate adesso dovranno essere spostate nel conto del club e poi si presenterà tutta la documentazione alla Lega.

I tifosi aspettano fiduciosi, così come il tecnico Baldini che ha ricevuto delle richieste, ma ha preferito aspettare di conoscere il futuro del club prima di prendere una decisione.