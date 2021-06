Covid, esposto del Codacons su acquisto pc per contratti a tempo

CATANIA – I 500 computer utilizzati dai neo assunti con contratti a tempo determinato dall’Asp di Catania per fare fronte all’emergenza Covid-19 è “uno spreco di denaro” vista “la precarieta’ contrattuale e lavorativa” degli utilizzatori. Lo afferma il Codacons in una nota con cui rende noto di avere presentato un esposto sulla vicenda a Procura di Catania, Corte di Conti e Anac chiedendo chiarimenti su “modalita’ di acquisto e consegne dei lotti di fornitura”. Il Codacons chiede anche che si faccia chiarezza “sull’assegnazione della gara d’appalto alle 7 aziende che forniranno i personal computer come emerge dalla deliberazione n. 859 del 10 giugno 2021, e quali siano i requisiti da rispettare nelle forniture con scadenze diversificate”. (ANSA).