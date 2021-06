Covid, positivo il premier del Lussemburgo: era al vertice Ue

Contagiato dal Covid il premier lussemburghese Xavier Bettel. Lo ha reso noto l’emittente Rtl, secondo cui Bettel si è immediatamente messo in isolamento. La settimana scorsa aveva partecipato al vertice Ue a Bruxelles.

Il premier aveva ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca il 6 maggio scorso. La seconda somministrazione era programmata per giovedì prossimo.

Bettel ha febbre e mal di testa, Tutti coloro che hanno partecipato al vertice di giovedì e venerdì si sono sottoposti asl tampone per precauzione. C’era anche il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, risultato negativo.

Su Twitter il portavoce del Consiglio europeo Berend Leyts spiega: “Durante il Consiglio europeo tutte le misure sanitarie erano in campo e il vertice è stato organizzato in modo da assicurare il distanziamento sociale in ogni momento. Auguriamo al Primo ministro Xavier Bettel una rapida guarigione”.