Forlani: “Attenzione su ordine e sicurezza”

PALERMO – Da oggi l’Italia è tutta in zona bianca, questo significa che c’è una sorta di ritorno alla normalità e il Prefetto di Palermo Giuseppe Forlani richiede maggiore attenzione.

“Con il venire meno delle misure di contenimento degli effetti della pandemia, è evidente che ci possano essere dei riflessi anche rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica. Riprenderanno gli sfratti, le chiusure, i tanti procedimenti legati al pagamento delle imposte e delle tasse. Questi rischi in una città come Palermo e in una Regione come la Sicilia, con un tasso di disoccupazione superiore al 50 per cento, sono permanenti”. Lo ha detto Giuseppe Forlani, prefetto di Palermo, nel corso di una video-conferenza per esaminare il problema della tossicodipendenza in occasione della “Giornata internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droghe”.

“Un grosso impegno è stato fatto finora con le varie forma di sostegno al reddito ed è un tema che va seguito con grande attenzione – ha proseguito – in questo il governo credo che sia impegnato con tutte le parti sociali a creare gli strumenti perché non ci siano queste ripercussioni. Adesso bisogna vedere come mantenere questa condizione attraverso la costruzione di opportunità e occasioni. Questa è un po’ la grande sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle altre azioni che si stanno mettendo in campo”.