Palermo, sfumato Marotta: si vagliano altri profili per l’attacco

CALCIOMERCATO SERIE C

PALERMO – Il Palermo è alla ricerca di rinforzi per affrontare la seconda stagione da professionista, con la speranza di poter fare meglio rispetto al campionato concluso qualche settimana fa.

Per questo motivo la dirigenza sta vagliando dei nomi di calciatori che conoscono bene la categoria. I rosa avranno bisogno di rinforzare il proprio attacco perché Rauti è tornato al Torino, Santana ha appeso le scarpette al chiodo, Lucca sembra in partenza e Saraniti ha deluso le aspettative.

Il nome giusto sembrava quello di Alessandro Marotta classe ’86 in forza alla Juve Stabia, che conosce bene la categoria e protagonista da gennaio con 13 gol in 17 partite. L’obiettivo, però, sembra essere sfumato. L’attaccante ha trovato l’accordo con il Modena che milita nel Girone B della Serie C e già domani dovrebbe svolgere le visite mediche.

Depennato Marotta dalla lista i rosa potrebbero provare a prendere uno tra Ettore Gliozzi di proprietà del Monza ma in prestito al Cosenza, Jacopo Manconi protagonista di una buonissima stagione con l’Albinoleffe.