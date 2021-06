Palermo, si torna a pensare a Di Gaudio per l’attacco

PALERMO – Il Palermo sogna un grande colpo in attacco e vorrebbe provare ad accaparrarsi le prestazioni di Antonino Di Gaudio. Il calciatore è nato nel capoluogo siciliano, ma non ha mai indossato la maglia della sua città.

La scorsa estate, proprio nelle ultime ore di calciomercato, fu vicino ad indossarla ma le parti non riuscirono a trovare l’accordo per arrivare ad un accordo. Per questo motivo fino a gennaio rimase all’Hellas Verona che, poi, lo girà in prestito al Chievo. In quei sei mesi l’attaccante ha ritrovato spazio in campo, ma tra due giorni sarà svincolato perché il contratto e il Palermo potrebbe approfittarne.

La cosa non sarà semplice perché, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, sul calciatore sembra esserci il forte interesse della Reggina che è guidata da Aglietti, suo allenatore proprio in questi sei mesi al Chievo Verona. Il fascino della propria città, però, per Di Gaudio potrebbe essere decisivo.