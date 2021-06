Saverio Romano: “L’alternativa ai partiti è l’uomo solo al comando”

Le parole del presidente Musumeci sulla “partitocrazia” hanno fatto storcere il naso a più di un compagno di strada. Saverio Romano, leader di Cantiere Popolare, esce allo scoperto e sferra un colpo di fioretto a mezzo social. “Senza i partiti non può esservi alcuna democrazia. È una cosa che tutti dovrebbero sapere ma, evidentemente, taluni fingono di ignorarlo. Che i partiti siano in crisi non vuol dire che se ne possa fare a meno”, esordisce. Poi l’affondo. “L’alternativa ai partiti è l’uomo solo al comando, la lotta del potere per il potere. È talmente importante la loro funzione che godono di un riconoscimento costituzionale”, continua Romano citando l’articolo 49.

“La partitocrazia è un male, i partiti sono un bene perché garantiscono la partecipazione, il confronto, il pluralismo delle idee”, argomenta rispondendo in maniera abbastanza diretta a Musumeci. “Non è un caso che i populismi li considerino un intralcio e che la demagogia populista cerchi di farli sembrare dei veri e propri mostri che tutto divorano. La realtà è che non esiste nessuna forma di governo migliore della democrazia e che sono i partiti a garantirla, insieme ai diritti, alla libertà, alla pace sociale”, conclude. Insomma chi ha da intendere, intenda.