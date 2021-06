Sigel Marsala, c’è un nuovo acquisto: tesserata la palleggiatrice Ferraro

MARSALA (TP) – É siciliana e dalla ricca formazione giovanile il nuovo arrivo operato dalla Sigel Marsala che affiancherà Chiara Scacchetti nel ruolo. Si tratta di Florencia “Floppy” Ferraro, classe 2003, proveniente dal biennio con il Bedizzole Volley (Brescia) in serie B2.

Una giovanissima che ha bruciato le tappe nella propria carriera giovanile. La regista nissena scuola Nike San Cataldo, a 13 anni ha ricevuto la richiesta di Orago, società varesotta pluripremiata in ambito giovanile, aggiudicandosi con la suddetta società il titolo regionale e lo Scudetto italiano di pallavolo femminile Under 14. In Sicilia, oltre che con la Nike San Cataldo ha giocato con la Kondor Catania il cui esordio da titolare in B2 è avvenuto a soli 15 anni (con gli etnei ha vinto i titoli regionali Under 18 e Under 16). Nello stesso anno arrivò la convocazione anche nella Rappresentativa regionale siciliana al Torneo delle Regioni. Da studentessa attualmente è alle prese con la Maturità 2021.

Questa la presentazione che fa di sè stessa: “Sono figlia d’arte, mia madre è Susana Gorostiague, ex pallavolista professionista (Nike San Cataldo, Rio Marsí). La mia mini carriera inizia realmente all’età di 13 anni quando per la prima volta sono andata via da casa andando a giocare ad Orago (Varese), seguita e allenata dal prof. Bosetti e dalla moglie Franca Bardelli dove ci siamo laureate campionesse d’Italia Under 14 2016/17. Nella stagione 2017/2018 vincemmo il campionato di serie D in serie C con la Nike San Cataldo, lo stesso anno con la Kondor Volley Catania andammo alle finali nazionali vincendo i titoli provinciali e regionali di categoria under 16 e poi arrivò la chiamata dalla rappresentativa regionale. Nell’anno 2018/2019 sotto la guida di Alessandro Giovannetti e Riccardo Rocco arriva l’esordio in B2 con la Kondor Volley Catania dove ripetemmo la vittoria provinciale e regionale, disputando le finali nazionali; oltre a questo abbiamo partecipato al torneo di Torri dove mi attribuirono il premio come miglior palleggiatore Under 16. Nel 2019/2020 il trasferimento nel Bedizzole Volley (B2) con il quale è arrivato il titolo under 19 della provincia di Brescia e con la stessa squadra completamente composta da Under è stato tagliato il traguardo dei PlayOff, che a causa del Covid si è rinunciati a disputare“.

Le prime esternazioni da nuova sigellina di Florencia Ferraro, ruolo palleggiatrice: “Sono molto felice di approdare in A2 col Marsala Volley, poiché mi ha dato la possibilità di far avverare un sogno fin da quando ero bambina e poi perché ritorno nella mia bellissima Terra. Spero di poter ricambiare la vostra fiducia in campo e fuori. Grazie per la possibilità“.

E così dopo aver svolto tutta la gavetta nelle categorie Under della Lombardia e non, Florencia Ferraro accetta la destinazione Marsala per affermarsi anche nella pallavolo dei grandi. Ora sta a lei dar modo di dimostrare le doti, accompagnate dall’innegabile talento, in regia e crescere senza pressioni con i consigli di coach Delmati e dall’esperienza di cui è portatrice la futura compagna Scacchetti.