“Stato-Mafia”, il legale chiede l’assoluzione per Mario Mori

Per l'avvocato: "Il fatto non sussiste, è una favoletta".

L”assoluzione per il generale dei carabinieri Mario Mori “perché il fatto non sussiste” e per “non avere commesso il fatto” è stata chiesta dal legale dell’ex ufficiale del Ros, l’avvocato Basilio Milio, a conclusione dell’arringa nel processo d’appello sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia che si celebra a Palermo. Secondo il penalista “la trattativa è una invenzione, una favoletta data in pasto all’opinione pubblica

per distrarla da storie poco commendevoli”