Attesa oggi per la conferenza stampa dell'ex premier

Attesa oggi per la conferenza stampa in cui Giuseppe Conte dovrebbe parlare dello strappo con Grillo. Ieri nuova

telefonata tra l’ex premier e leader in pectore del Movimimento 5Stelle e il fondatore dello stesso Movimento.

Fonti vicine a Conte riferiscono che continuerebbero a esserci distanze con Grillo e che i nodi principali non sarebbero stati ancora sciolti. Ma il dialogo sarebbe stato riaperto: comunicazione e nomine rimarrebbero in mano al nuovo capo politico, mentre Grillo manterrebbe il ruolo di garante.

Dopo le parole pronunciate nei giorni scorsi da Grillo (“Conte deve studiare e imparare cos’è il Movimento“) c’è stato il gelo. Ora un timido spiraglio. Più ottimisti gli uomini vicini al comico, meno quelli che lavorano con l’ex presidente del Consiglio. La posizione di Conte sarebbe molto più rigida.