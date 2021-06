Wimbledon, Cecchinato sconfitto da Broady

Marco Cecchinato si arrende a Liam Broady sul risultato finale di 0-3 sull’erba di Wimbledon. Il tennista palermitano non è riuscito a imporsi sul britannico che ha avuto in pugno la partita per quasi tutta la sua durata. In un’ora e quarantanove minuti il numero 143 al mondo ha portato a termine l’obiettivo all’All England Club di Londra.

Il primo set ha divertito gli appassionati di tennis con un testa a testa fino al parziale di 3-3, poi il tennista inglese ha messo il piede sull’acceleratore portandosi sul 6-3 finale. Anche il secondo set è stato giocato più o meno alla pari, infatti Cecchinato ha resistito fino al 4-4, successivamente Broady ha concluso ancora al meglio con gli ultimi due game a favore. Il terzo set ha visto il tennista siciliano mollare definitivamente la presa, con un netto 6-0 finale in favore dell’inglese che ha messo la parola fine all’incontro.